Під Москвою перекинувся човен із родичем Путіна, одна людина загинула
У яхт-клубі в підмосковних Митищах стався інцидент із переворотом човна, на борту якого перебував родич президента РФ Володимира Путіна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію росЗМІ.
Подія на воді в Московській області набула широкого резонансу після того, як стало відомо про присутність на борту бізнесмена, пов'язаного родинними та особистими стосунками з главою Кремля. Інцидент стався в яхт-клубі і призвів до загибелі одного з пасажирів.
Родич Путіна серед постраждалих
За даними росЗМІ, човен, що перекинувся, перевозив шістьох осіб. Серед них був Віктор Хмарін-старший - родич президента РФ Володимира Путіна.
Унаслідок НП він дістав переохолодження та забої, загрози життю, як стверджують, немає.
Зв'язки із сім'єю глави Кремля і бізнес
Віктор Хмарін-старший відомий як батько глави компанії "РусГидро" Віктора Хмаріна-молодшого.
У 1976 році він одружився з двоюрідною сестрою Володимира Путіна за батьківською лінією Любов'ю Кругловою.
Крім того, Хмарін і майбутній президент РФ були однокурсниками та підтримували близькі стосунки в студентські роки.
Хмарін-старший раніше був великим постачальником устаткування для "Газпрому", а наразі володіє компанією "Нефтепродуктсервис" із річною виручкою понад 800 млн рублів. Управління бізнесом здійснює його племінник Володимир Круглов.
Загибель пасажира і кримінальний слід
Із шести осіб врятуватися вдалося п'ятьом. РосЗМІ повідомили про загибель 68-річного Віктора Аверіна, якого пов'язують із Солнцевським ОЗУ. Його тіло підняли водолази пізно вночі й упізнали родичі.
Аверін вважався одним із наближених соратників засновника угруповання Сергія Михайлова, проте офіційно свій зв'язок з ОЗУ він заперечував і засуджений не був.
