Под Мирноградом украинские морпехи "пачками" берут пленных и останавливают штурмы, - ДШВ
Под Мирноградом украинские морпехи нейтрализуют атаки врага и "пачками" берут российских солдат в плен.
Как сообщает РБК-Украина, об этом стало известно из Telegram-канала 7 корпуса ДШВ.
Для реализации плана по захвату Мирнограда противник применяет тактику массовых штурмов, известную среди военных как "мясные" атаки. Офицеры российской армии отправляют в атаку преимущественно деморализованную пехоту без какой-либо поддержки артиллерии или бронетехники.
Так, в течение последних недель бойцы 38-й отдельной бригады морской пехоты задержали несколько групп российских военных, некоторые из которых попали в плен во время попытки найти еду или неудачных штурмов украинских позиций.
Пленные рассказывают, что их задачей было закрепиться на направлениях и продвигаться малыми штурмовыми группами, однако украинские морпехи окружили и взяли их под контроль.
На видео, опубликованном 38-й бригадой морской пехоты, российские солдаты рассказывают об обстоятельствах попадания в плен, подтверждая высокий моральный и тактический успех украинских подразделений.
Один из пленных признается: "Пробыл одну ночь в подвале - на утро сдался в плен", описывая отсутствие ресурсов и моральную деморализацию среди личного состава.
Эти случаи еще раз подтверждают, что тактика "мясных" атак, которая призвана истощить украинские позиции численностью, часто оборачивается для самих российских военных полной деморализацией и потерями.
Бои за Мирноград
Напомним, недавно главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказывал, что Мирноград не находится в окружении, хотя российские оккупанты этого хотят. Он говорит, что логистика в городе затруднена, но она осуществляется.
Генеральный штаб сообщает о сотнях боевых столкновений на этом участке фронта ежедневно, что свидетельствует о высокой интенсивности боев.
Кроме того, в понедельник, 8 декабря, 7-й корпус Десантно-штурмовых войск ВСУ совершил организованный маневр в районе населенных пунктов Лесовка и Сухой Яр, которые расположены к югу от Мирнограда.
Захват Мирнограда и Покровска на сегодняшний день является одним из приоритетов российского командования, которое стремится контролировать важные логистические и транспортные маршруты в Донецкой области.