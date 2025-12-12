ua en ru
Под Мирноградом украинские морпехи "пачками" берут пленных и останавливают штурмы, - ДШВ

Мирноград, Пятница 12 декабря 2025 20:02
UA EN RU
Под Мирноградом украинские морпехи "пачками" берут пленных и останавливают штурмы, - ДШВ Иллюстративное фото: россияне сдаются в плен (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Под Мирноградом украинские морпехи нейтрализуют атаки врага и "пачками" берут российских солдат в плен.

Как сообщает РБК-Украина, об этом стало известно из Telegram-канала 7 корпуса ДШВ.

Для реализации плана по захвату Мирнограда противник применяет тактику массовых штурмов, известную среди военных как "мясные" атаки. Офицеры российской армии отправляют в атаку преимущественно деморализованную пехоту без какой-либо поддержки артиллерии или бронетехники.

Так, в течение последних недель бойцы 38-й отдельной бригады морской пехоты задержали несколько групп российских военных, некоторые из которых попали в плен во время попытки найти еду или неудачных штурмов украинских позиций.

Пленные рассказывают, что их задачей было закрепиться на направлениях и продвигаться малыми штурмовыми группами, однако украинские морпехи окружили и взяли их под контроль.

На видео, опубликованном 38-й бригадой морской пехоты, российские солдаты рассказывают об обстоятельствах попадания в плен, подтверждая высокий моральный и тактический успех украинских подразделений.

Один из пленных признается: "Пробыл одну ночь в подвале - на утро сдался в плен", описывая отсутствие ресурсов и моральную деморализацию среди личного состава.

Эти случаи еще раз подтверждают, что тактика "мясных" атак, которая призвана истощить украинские позиции численностью, часто оборачивается для самих российских военных полной деморализацией и потерями.

Бои за Мирноград

Напомним, недавно главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказывал, что Мирноград не находится в окружении, хотя российские оккупанты этого хотят. Он говорит, что логистика в городе затруднена, но она осуществляется.

Генеральный штаб сообщает о сотнях боевых столкновений на этом участке фронта ежедневно, что свидетельствует о высокой интенсивности боев.

Кроме того, в понедельник, 8 декабря, 7-й корпус Десантно-штурмовых войск ВСУ совершил организованный маневр в районе населенных пунктов Лесовка и Сухой Яр, которые расположены к югу от Мирнограда.

Захват Мирнограда и Покровска на сегодняшний день является одним из приоритетов российского командования, которое стремится контролировать важные логистические и транспортные маршруты в Донецкой области.

