Під Мирноградом українські морпіхи "пачками" беруть полонених та зупиняють штурми, - ДШВ
Під Мирноградом українські морпіхи нейтралізують атаки ворога та "пачками" беруть російських солдатів у полон.
Як повідомляє РБК-Україна, про це стало відомо з Telegram-каналу 7 корпусу ДШВ.
Для реалізації плану із захоплення Мирнограду противник застосовує тактику масових штурмів, відому серед військових як "мʼясні" атаки. Офіцери російської армії відправляють в атаку переважно деморалізовану піхоту без будь-якої підтримки артилерії чи бронетехніки.
Так, протягом останніх тижнів бійці 38-ї окремої бригади морської піхоти затримали кілька груп російських військових, деякі з яких потрапили в полон під час спроби знайти їжу або невдалих штурмів українських позицій.
Полонені розповідають, що їхнім завданням було закріпитися на напрямках і просуватися малими штурмовими групами, проте українські морпіхи оточили та взяли їх під контроль.
На відео, опублікованому 38-ю бригадою морської піхоти, російські солдати розповідають про обставини потрапляння в полон, підтверджуючи високий моральний та тактичний успіх українських підрозділів.
Один з полонених зізнається: "Пробув одну ніч у підвалі - на ранок здався в полон", описуючи відсутність ресурсів і моральну деморалізацію серед особового складу.
Ці випадки ще раз підтверджують, що тактика "мʼясних" атак, яка покликана виснажити українські позиції чисельністю, часто обертається для самих російських військових повною деморалізацією та втратами.
Бої за Мирноград
Нагадаємо, нещодавно головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповідав, що Мирноград не перебуває в оточенні, хоча російські окупанти цього прагнуть. Він каже, що логістика у місті ускладнена, але вона здійснюється.
Генеральний штаб повідомляє про сотні бойових зіткнень на цій ділянці фронту щодня, що свідчить про високу інтенсивність боїв.
Крім того, в понеділок, 8 грудня, 7-й корпус Десантно-штурмових військ ЗСУ здійснив організований маневр у районі населених пунктів Лісівка та Сухий Яр, які розташовані на південь від Мирнограда.
Захоплення Мирнограда та Покровська на сьогоднішній день являється одним із пріоритетів російського командування, яке прагне контролювати важливі логістичні та транспортні маршрути в Донеччині.