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Под Мариуполем раздалась серия взрывов

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Мариуполь, Понедельник 17 апреля 2023 14:37
Под Мариуполем раздалась серия взрывов Фото: под Мариуполем раздалась серия взрывов (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В понедельник, 17 апреля, в Мариупольском районе Донецкой области раздалась серия взрывов. Эпицентр "хлопков" случился между Ялтой и Урзуфом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Мариуполь.Сопротивление.

"Со стороны побережья, между Ялтой и Урзуфом раздалась серия взрывов.
Хлопает", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, во временно оккупированном российскими войсками Мариуполе Донецкой области прогремели два мощных взрыва.

Напомним, Вооруженные силы Украины неоднократно наносили удары по оккупированному российскими войсками Мариуполю, находящемуся на расстоянии менее 80 км от линии фронта.

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