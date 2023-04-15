В оккупированном Мариуполе прогремело два мощных взрыва

Во временно оккупированном российскими войсками Мариуполе Донецкой области прогремели два мощных взрыва. Подробности пока неизвестны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко в Telegram .

Напомним, Вооруженные силы Украины неоднократно наносили удары по оккупированному российскими войсками Мариуполю , находящемуся на расстоянии менее 80 км от линии фронта.

"Только что два мощных взрыва в Мариуполе", - написал он.

Ранее сообщалось, что российские войска готовят Мариуполь к обороне и уличным боям.

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