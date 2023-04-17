Під Маріуполем пролунала серія вибухів

У понеділок, 17 квітня, в Маріупольському районі Донецької області пролунала серія вибухів. Епіцентр "бавовни" стався між Ялтою та Урзуфом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Маріуполь.Супротив .

Нагадаємо, Збройні сили України неодноразово завдавали удари по окупованому російськими військами Маріуполю , що знаходиться на відстані менш як 80 км від лінії фронту.

Як повідомлялось, у тимчасово окупованому російськими військами Маріуполі Донецької області пролунали два потужні вибухи .

"Зі сторони узбережжя, між Ялтою та Урзуфом пролунала серія вибухів. Бавовнить", - йдеться в повідомленні.

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