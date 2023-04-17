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Під Маріуполем пролунала серія вибухів

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Маріуполь, Понеділок 17 квітня 2023 14:37
Під Маріуполем пролунала серія вибухів Фото: під Маріуполем пролунала серія вибухів (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У понеділок, 17 квітня, в Маріупольському районі Донецької області пролунала серія вибухів. Епіцентр "бавовни" стався між Ялтою та Урзуфом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Маріуполь.Супротив.

"Зі сторони узбережжя, між Ялтою та Урзуфом пролунала серія вибухів.
Бавовнить", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялось, у тимчасово окупованому російськими військами Маріуполі Донецької області пролунали два потужні вибухи.

Нагадаємо, Збройні сили України неодноразово завдавали удари по окупованому російськими військами Маріуполю, що знаходиться на відстані менш як 80 км від лінії фронту.

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