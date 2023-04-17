Під Маріуполем пролунала серія вибухів
У понеділок, 17 квітня, в Маріупольському районі Донецької області пролунала серія вибухів. Епіцентр "бавовни" стався між Ялтою та Урзуфом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Маріуполь.Супротив.
"Зі сторони узбережжя, між Ялтою та Урзуфом пролунала серія вибухів.
Бавовнить", - йдеться в повідомленні.
Як повідомлялось, у тимчасово окупованому російськими військами Маріуполі Донецької області пролунали два потужні вибухи.
Нагадаємо, Збройні сили України неодноразово завдавали удари по окупованому російськими військами Маріуполю, що знаходиться на відстані менш як 80 км від лінії фронту.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.
Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн та персональні дані редакції. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.