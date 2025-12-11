RU

Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Под Львовом дрон ночью попал в частный дом

Фото: под Львовом дрон ночью попал в частный дом (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

В селе Сокольники Львовской области сегодня ночью, 11 декабря, беспилотник попал в частный дом. От удара повреждены несколько жилых помещений, никто не пострадал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook полиции Львовской области.

"Полиция Львовщины работает на месте попадания дрона по дому. Сообщение о взрыве в частном доме в селе Сокольники поступило в полицию около 04:00 часов. К счастью, никто не пострадал", - отметили в полиции Львовской области.

Отмечается, что в результате удара повреждена крыша, фасад и несколько жилых помещений дома. Не месте работают все профильные службы. Детали происшествия устанавливаются.

Стоит отметить, что официальных сообщений об угрозе дронов для региона не поступало, также в области последний раз воздушная тревога звучала еще ночью 7 декабря.

 

Удары по Украине ночью 11 декабря

Напомним, в течение этой ночи россияне били по Кременчугу ракетами и ударными беспилотниками. В городе были слышны многочисленные взрывы.

По предварительным данным, враг атаковал город баллистикой. В Воздушных силах предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения с востока.

Впоследствии стало известно, что войска РФ в ночь на 11 декабря атаковали объекты энергетики в Кременчугском районе Полтавской области. Из-за падения обломков и прямых попаданий на объектах возникли пожары.

Также сообщалось, что российские войска ночью ударными дронами атаковали объект энергетики в Одесской области. В результате обстрела возникло несколько пожаров. Повреждения получили также два частных дома поблизости, выбито остекление и двери админздания.

