Под Львовом дрон атаковал дом не во время тревоги: может быть покушение на убийство

"Полиция Львовщины начала уголовное производство по факту покушения на умышленное убийство", - отметила пресс-секретарь Национальной полиции.

Полиция инициирует изменения законодательства в сфере дронов

Председатель Нацполиции Иван Выговский добавил, что сегодняшний инцидент на Львовщине, где дрон попал в частный дом, еще раз подтвердил, что Украина нуждается в обновленном и действенном законодательстве в сфере использования беспилотных летательных аппаратов.

"Полицейские сразу начали расследование по факту покушения на умышленное убийство. Продолжаются первоочередные следственно-оперативные мероприятия. Мы устанавливаем тип дрона, маршрут его движения и лиц, которые могут быть причастны", - отметил Выговский.

По его словам, такой случай демонстрирует, что без системного контроля риски для гражданского населения будут только расти.

Именно поэтому Национальная полиция поддерживает и инициирует комплексные законодательные изменения, среди которых зарегистрированный в Верховной Раде законопроект № 13600, предусматривающий:

обязательную регистрацию БпЛА и внесение их в Государственный реестр воздушных судов;

государственный учет дронов в подразделениях Национальной полиции;

нормирование правил полетов, в частности идентификацию пользователей и требования к документам, дающим право на полеты;

административную ответственность за эксплуатацию незарегистрированных дронов, полеты без документов или в состоянии опьянения;

уголовную ответственность, если такие нарушения повлекут вред людям или значительный материальный ущерб.

"Это защита украинских граждан, которая должна стать нормой в послевоенный период. Дроны будут оставаться частью нашей повседневной жизни, поэтому их использование должно быть контролируемым и безопасным", - добавил глава Нацполиции.