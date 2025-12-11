Под Львовом дрон атаковал дом не во время тревоги: может быть покушение на убийство

Под Львовом, в селе Сокольники, сегодня ночью, 11 декабря, беспилотник попал в дом не во время тревоги. В полиции не исключают покушение на убийство.
Об этом заявила пресс-секретарь Нацполиции Юлия Гирдвилис в комментарии РБК-Украина.
"Полиция Львовщины начала уголовное производство по факту покушения на умышленное убийство", - отметила пресс-секретарь Национальной полиции.
Председатель Нацполиции Иван Выговский добавил, что сегодняшний инцидент на Львовщине, где дрон попал в частный дом, еще раз подтвердил, что Украина нуждается в обновленном и действенном законодательстве в сфере использования беспилотных летательных аппаратов.
"Полицейские сразу начали расследование по факту покушения на умышленное убийство. Продолжаются первоочередные следственно-оперативные мероприятия. Мы устанавливаем тип дрона, маршрут его движения и лиц, которые могут быть причастны", - отметил Выговский.
По его словам, такой случай демонстрирует, что без системного контроля риски для гражданского населения будут только расти.
Именно поэтому Национальная полиция поддерживает и инициирует комплексные законодательные изменения, среди которых зарегистрированный в Верховной Раде законопроект № 13600, предусматривающий:
"Это защита украинских граждан, которая должна стать нормой в послевоенный период. Дроны будут оставаться частью нашей повседневной жизни, поэтому их использование должно быть контролируемым и безопасным", - добавил глава Нацполиции.
Напомним, в селе Сокольники Львовской области сегодня ночью, 11 декабря, беспилотник попал в частный дом.
Отмечается, что в результате удара повреждена крыша, фасад и несколько жилых помещений дома. Не месте работают все профильные службы.