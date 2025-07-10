Под Киевом выпал град размером с куриное яйцо (фото, видео)

Ураган на западе Украины

Напомним, несколько дней назад на западе Украины прошел ураган. В частности, в Ровенской области были повреждены крыши 10 домов, 13 населенных пунктов остались без электроснабжения.

Во Львовской области сильный ветер повалил деревья.

Детальнее о последствиях - в материале РБК-Украина.

Также 28 июня в Киеве выпал град. Сообщалось, что в некоторых районах столицы из-за ливня были затоплены улицы.

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