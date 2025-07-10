Под Киевом выпал град размером с куриное яйцо (фото, видео)

В Киевской области в четверг, 10 июля, выпал крупный град. В результате непогоды повреждено имущество местных жителей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.
Известно, что град прошел в Бориспольском и Переяславском районах Киевской области. Из-за стихии были повреждены крыши домов и автомобили.
Напомним, несколько дней назад на западе Украины прошел ураган. В частности, в Ровенской области были повреждены крыши 10 домов, 13 населенных пунктов остались без электроснабжения.
Во Львовской области сильный ветер повалил деревья.
Детальнее о последствиях - в материале РБК-Украина.
Также 28 июня в Киеве выпал град. Сообщалось, что в некоторых районах столицы из-за ливня были затоплены улицы.
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