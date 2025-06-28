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Киев накрыл град с грозой: в отдельных районах затопило улицы

Суббота 28 июня 2025 16:57
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Киев накрыл град с грозой: в отдельных районах затопило улицы Фото: из-за прогнозируемой непогоды в столице временно пропустят главный флаг Украины (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Сегодня днем, 28 июня, Киев накрыл град с грозой. В результате этого местами затопило улицы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

В частности, сильный дождь в столице начался примерно в 16:00. Параллельно в сети стали появляться кадры, на которых видно, что город накрыл град с грозой.

Местные каналы пишут, что в отдельных районах Киева даже затопило улицы. В частности, на улице Гарматной из-за дождя образовался условный "водопад".

Тем временем в КГГА сообщили, что из-за прогнозируемой непогоды в столице временно пропустят главный флаг Украины.

"По информации КО "Киевзеленстрой", чтобы избежать повреждений полотнища, флаг останется приспущенным до улучшения погодных условий", - говорится в сообщении.

Также там добавили, что по прогнозам Укргидрометцентра до конца суток 28 июня и в течение суток 29 июня в Киеве ожидаются порывы ветра 15-18 м/с (I уровень опасности, желтый).

Предупреждение синоптиков

Напомним, несколько часов назад синоптики предупредили, что завтра часть регионов Украины ждут опасные метеорологические явления. В большинстве северных, центральных и южных областях ожидаются порывы ветра до 15-20 метров в секунду.

Подробнее о предупреждении - читайте в материале РБК-Украина.

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