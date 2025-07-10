Під Києвом випав град розміром із куряче яйце (фото, відео)

Ураган на заході України

Нагадаємо, кілька днів тому на заході України пройшов ураган. Зокрема, у Рівненській області було пошкоджено дахи 10 будинків, 13 населених пунктів залишилися без електропостачання.

У Львівській області сильний вітер повалив дерева.

Детальніше про наслідки - в матеріалі РБК-Україна.

Також 28 червня в Києві випав град. Повідомлялося, що в деяких районах столиці через зливу були затоплені вулиці.

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