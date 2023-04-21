Под Киевом сегодня будут звучать взрывы: названа причина

В Киевской области сегодня, 21 апреля, будут звучать взрывы. Они связаны с работами по уничтожению взрывоопасных предметов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую ОВА в Telegram .

"Сегодня, 21 апреля, на территории Вышгородского района подразделения ГСЧС проводят работы по уничтожению взрывоопасных предметов", - сказано в сообщении ведомства.

Напомним, ранее стало известно, что вчера, 20 апреля, в Вышгородском районе сотрудники ГСЧС уничтожали взрывоопасные предметы.

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