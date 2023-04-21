Під Києвом сьогодні лунатимуть вибухи: названо причину

У Київській області сьогодні, 21 квітня, лунатимуть вибухи. Вони пов'язані з роботами зі знищення вибухонебезпечних предметів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську ОВА в Telegram .

В ОВА закликали місцевих жителів зберігати спокій та дотримуватися правил безпеки.

"Сьогодні, 21 квітня, на території району Вишгороду підрозділи ДСНС проводять роботи зі знищення вибухонебезпечних предметів", - сказано в повідомленні відомства.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що вчора, 20 квітня, у районі Вишгороду співробітники ДСНС знищували вибухонебезпечні предмети.

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