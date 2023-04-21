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Ночная атака. Россия выпустила 12 дронов по Украине, силы ПВО сбили 8

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Украина, Пятница 21 апреля 2023 08:55
Ночная атака. Россия выпустила 12 дронов по Украине, силы ПВО сбили 8 Фото: силы ПВО ночью сбили 8 дронов-камикадзе (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российская армия в ночь на 21 апреля атаковала Украину 12 дронами-камикадзе иранского производства. Противовоздушная оборона сбила большинство из них.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Во время сегодняшней атаки Россия выпустила по Украине 12 дронов с северного направления (Брянской области).

Силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Центр" были уничтожены 8 иранских беспилотников типа Shahed-136/131.

Напомним, после полуночи в Украине объявили масштабную воздушную тревогу, а украинцев предупредили об угрозе ударов дронами.

Позже стало известно, что украинские защитники в районе Киева сбили 8 дронов-камикадзе. Однако в Полтавской области дроны атаковали объект инфраструктуры.

По словам спикера Сил обороны юга Украины Наталии Гуменюк, также есть попадание в инфраструктурный объект в Винницкой области.

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