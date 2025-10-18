RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Зеленского и Трампа Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Под Киевом саперы обнаружили и обезвредили боевую часть ракеты Х-69 (фото)

Фото: под Киевом саперы обнаружили и обезвредили боевую часть ракеты Х-69 (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Саперы обнаружили и обезвредили остатки ракеты Х-69 с боевой частью в Вышгородском районе Киевской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"Саперы Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины обезвредили и изъяли боевую часть российской ракеты Х-69 в Вышгородском районе возле реки Десна", - говорится в сообщении спасателей.

В ГСЧС также напомнили, что в случае обнаружения подозрительных предметов не прикасайтесь к ним, отойдите на безопасное расстояние и сообщите по телефону "101".

Что известно о Х-69

Х-69 - это новейшая российская авиационная крылатая ракета класса "воздух - поверхность", созданная как высокоточное оружие для поражения наземных целей на значительном расстоянии. Разработанная на основе ракеты Х-59, она имеет уменьшенные габариты и оснащена складными крыльями.

Дальность полета Х-69 составляет до 290 км. Основное назначение ракеты - поражение критически важной инфраструктуры: командных пунктов, складов, РЛС, ангаров, мостов. Ее боевая часть имеет вес около 310 кг.

 

Уничтожение неразорвавшихся дронов и ракет

Напомним, что 11 октября спасатели в Черниговском районе вблизи жилой застройки обнаружили и обезвредили боевую часть "Искандер-К". Сообщается, что ракета упала на приусадебный участок и не сдетонировала.

Также сообщалось, что в Киевской области пиротехники ГСЧС обнаружили и уничтожили боевую часть российской ракеты Х-101. Опасная находка была обнаружена посреди дома.

Кроме того, в 2024 году в Днепре местный житель во время прогулки обнаружил фрагмент, похожий на неразорвавшуюся крылатую ракету "Калибр". О находке мужчина сообщил в ГСЧС.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киевская областьГСЧСВторжение России в Украину