Под Киевом саперы обнаружили и обезвредили боевую часть ракеты Х-69 (фото)

"Саперы Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины обезвредили и изъяли боевую часть российской ракеты Х-69 в Вышгородском районе возле реки Десна", - говорится в сообщении спасателей.

В ГСЧС также напомнили, что в случае обнаружения подозрительных предметов не прикасайтесь к ним, отойдите на безопасное расстояние и сообщите по телефону "101".

Что известно о Х-69

Х-69 - это новейшая российская авиационная крылатая ракета класса "воздух - поверхность", созданная как высокоточное оружие для поражения наземных целей на значительном расстоянии. Разработанная на основе ракеты Х-59, она имеет уменьшенные габариты и оснащена складными крыльями.

Дальность полета Х-69 составляет до 290 км. Основное назначение ракеты - поражение критически важной инфраструктуры: командных пунктов, складов, РЛС, ангаров, мостов. Ее боевая часть имеет вес около 310 кг.