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На Киевщине возле частного дома нашли часть российской ракеты Х-101 (фото)

Понедельник 26 мая 2025 13:29
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На Киевщине возле частного дома нашли часть российской ракеты Х-101 (фото) Иллюстративное фото: На Киевщине возле частного дома нашли часть российской ракеты Х-101 (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

В Киевской области пиротехники ГСЧС обнаружили и уничтожили боевую часть российской ракеты Х-101, найденную возле частного дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мобильный спасательный центр быстрого реагирования ГСЧС Украины.

На территории Киевской области саперы Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины провели операцию по изъятию боевой части российской крылатой ракеты Х-101. Опасная находка была обнаружена посреди дома.

На Киевщине возле частного дома нашли часть российской ракеты Х-101 (фото)Фото: На Киевщине саперы обезвредили боевую часть ракеты Х-101

Специалисты безопасно транспортировали боеприпас на специальный полигон, где его уничтожили путем контролируемого подрыва.

ГСЧС призывает граждан к повышенной бдительности. В случае обнаружения подозрительных предметов необходимо немедленно сообщать компетентные службы и избегать любых контактов с потенциально опасными объектами.

Ракета Х-101

Это российская крылатая ракета большой дальности, предназначенная для поражения стратегических целей с высокой точностью. Она может запускаться с бомбардировщиков и имеет дальность полета более 4 тысяч километров.

Х-101 оснащена современной системой наведения и малозаметна для радаров, что делает ее сложной для перехвата. Из-за своей точности и мощности эта ракета широко используется в России, включая войну в Украине.

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Напомним, что в 2024 году в Днепре местный житель во время прогулки обнаружил фрагмент, похожий на неразорвавшуюся крылатую ракету "Калибр". О находке мужчина сообщил в ГСЧС.

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