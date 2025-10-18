Під Києвом сапери виявили та знешкодили бойову частину ракети Х-69 (фото)

"Сапери Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України знешкодили та вилучили бойову частину російської ракети Х-69 у Вишгородському районі біля річки Десна", - йдеться у повідомленні рятувальників.

У ДСНС також нагадали, що у разі виявлення підозрілих предметів не торкайтесь їх, відійдіть на безпечну відстань та повідомте за телефоном "101".

Що відомо про Х-69

Х-69 – це новітня російська авіаційна крилата ракета класу "повітря – поверхня", створена як високоточна зброя для ураження наземних цілей на значній відстані. Розроблена на основі ракети Х-59, вона має зменшені габарити та оснащена складними крилами.

Дальність польоту Х-69 становить до 290 км. Основне призначення ракети - ураження критично важливої інфраструктури: командних пунктів, складів, РЛС, ангарів, мостів. Її бойова частина має вагу близько 310 кг.