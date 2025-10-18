Під Києвом сапери виявили та знешкодили бойову частину ракети Х-69 (фото)

Сапери виявили та знешкодили залишки ракети Х-69 з бойовою частиною у Вишгородському районі Київської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС.
"Сапери Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України знешкодили та вилучили бойову частину російської ракети Х-69 у Вишгородському районі біля річки Десна", - йдеться у повідомленні рятувальників.
У ДСНС також нагадали, що у разі виявлення підозрілих предметів не торкайтесь їх, відійдіть на безпечну відстань та повідомте за телефоном "101".
Х-69 – це новітня російська авіаційна крилата ракета класу "повітря – поверхня", створена як високоточна зброя для ураження наземних цілей на значній відстані. Розроблена на основі ракети Х-59, вона має зменшені габарити та оснащена складними крилами.
Дальність польоту Х-69 становить до 290 км. Основне призначення ракети - ураження критично важливої інфраструктури: командних пунктів, складів, РЛС, ангарів, мостів. Її бойова частина має вагу близько 310 кг.
Нагадаємо, що 11 жовтня рятувальники у Чернігівському районі поблизу житлової забудови виявили та знешкодили бойову частину "Іскандер-К". Повідомляється, що ракета впала на присадибну ділянку та не здетонувала.
Також повідомлялось, що у Київській області піротехніки ДСНС виявили та знищили бойову частину російської ракети Х-101. Небезпечну знахідку було виявлено посеред будинку.
Окрім того, у 2024 році у Дніпрі місцевий житель під час прогулянки виявив фрагмент, схожий на нерозірвану крилату ракету "Калібр". Про знахідку чоловік повідомив до ДСНС.