В Днепре обнаружили остатки российской крылатой ракеты: что о ней известно

В Днепре местный житель во время прогулки обнаружил фрагмент, похожий на неразорванную крылатую ракету "Калибр". О находке мужчина сообщил в ГСЧС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт городского совета Днепра.

Отмечается, что на место прибыли спасатели. Безопасные остатки ракеты "Калибр" они передали сотрудникам Национальной Полиции.

Крылатые ракеты морского базирования "Калибр"

"Калибр" - это семейство крылатых ракет, представленных в 1993 году. Разрабатывались преимущественно как вооружение для подлодок и кораблей. Есть варианты для запуска с боевых самолетов и наземных установок, но по Украине ракеты запускают подлодки и ракетные корабли из акватории Черного и Азовского морей.

"Калибры" предназначены для поражения наземных, морских подводных и надводных целей.

Характеристики:

дальность стрельбы по наземным целям - 2600 км

масса боевой части - 450 кг

высота полета - 20 метров над морем и 50-150 метров над землей

скорость - до 240 м/с

Полет на малой высоте является одним из преимуществ, поскольку это усложняет работу противовоздушной обороны. Однако украинское ПВО сегодня достаточно эффективно сбивает такие ракеты. В ходе атаки 2 января были сбиты три из трех единиц.

Стоимость ракеты "Калибр" оценивается в 6,5 млн долларов.