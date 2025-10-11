ua en ru
Спасатели обнаружили боевую часть ракеты "Искандер-К" (видео)

Суббота 11 октября 2025 13:55
Спасатели обнаружили боевую часть ракеты "Искандер-К" (видео) Фото: спасатели обнаружили боевую часть ракеты "Искандер-К" (t.me/dsns_telegram)
Автор: Константин Широкун

Спасатели в Черниговском районе вблизи жилой застройки обнаружили и обезвредили боевую часть "Искандер-К".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ГСЧС.

"В Черниговском районе пиротехники ГСЧС Украины обезвредили боевую часть российской крылатой ракеты "Искандер-К", которая упала на приусадебный участок и не сдетонировала", - отметили в ГСЧС.

Сообщается, что опасность была особенно высокой, ведь рядом находились жилые дома и автозаправочная станция.

Специалисты идентифицировали боеприпас и с помощью специального оборудования загрузили его в специализированный транспорт для дальнейшего уничтожения в безопасных условиях.

"ГСЧС призывает: не приближайтесь к обломкам ракет, дронов или подозрительных предметов. В случае обнаружения - звоните 101" - подчеркнули в пресс-службе ГСЧС.

Обстрел Украины 10 октября

Напомним, в ночь на 10 октября российские оккупанты совершили массированную атаку на Украину.

Как отметил глава МИД Украины Андрей Сибига, российский диктатор Владимир Путин снова вернулся к символистике, ведь оккупанты совершили обстрел именно сегодня - в годовщину первого массированного нападения на энергетическую инфраструктуру Украины в 2022 году.

Враг запустил в направлении Киева ударные дроны. В результате атаки пострадали по меньшей мере 12 человек. Основными целями врага были объекты энергетической инфраструктуры.

Из-за повреждения энергообъектов в нескольких регионах действуют аварийные графики отключений света, чтобы сохранить работу энергосистемы.

Подробнее о ночном массированном ударе и его последствиях читайте в материале РБК-Украина.

