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Под Киевом локализовали масштабный пожар: спасатели раскрыли детали

Фото: под Киевом локализовали масштабный пожар (kv.dsns.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Сегодня, 15 мая, днем под Киевом в лесу начался масштабный пожар. Его уже локализовали спасатели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям в Telegram.

По информации спасателей, сообщение о пожаре возле села Новые Петровцы поступило в 14:20. Пожарные установили, что возникло возгорание лесной подстилки на площади 15 гектаров.

Для тушения пожара привлекли 75 человек и 7 единиц техники, уточняют в ГСЧС. Помогали локализовать пламя Нацгвардия и лесничество.

Напомним, сегодня днем в Telegram-каналах начали публиковать видео сильного пожара под Киевом. Над лесом в области виднелся густой дым.

Также мы писали, что 10 мая спасатели предупредили украинцев о высокой угрозе пожаров в ряде областей.

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КиевКиевская областьГСЧСПожар