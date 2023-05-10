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Жителей ряда областей предупредили о высокой угрозе пожаров

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Украина, Среда 10 мая 2023 18:15
Жителей ряда областей предупредили о высокой угрозе пожаров Фото: жителей ряда областей предупредили о высокой угрозе пожаров (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Спасатели предупредили жителей ряда областей Украины о чрезвычайном уровне пожарной опасности. Это связано с изменением погодных условий.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook ГСЧС.

По данным ведомства, 11-13 мая в северных, центральных, Тернопольской, Харьковской, Одесской и Николаевской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

"В таких условиях даже маленький очаг может перерасти в масштабный пожар и уничтожить сотни гектаров полей, лесных насаждений. Это огромный вред для экологии и человека. Не провоцируйте пожары в экосистемах", - написали ГСЧС.

Спасатели рассказали, что с начала года в экосистемах Украины уже произошло около 5000 пожаров. А за минувшие сутки было ликвидировано 47 пожаров на площади 27 га.

Как сообщалось, сегодня, 10 мая, теплее всего будет на Закарпатье, а холоднее - на востоке Украины. Дожди пройдут в большинстве областей и, скорее всего, минуют Киев.

Кроме того, за последние 2 дня уровень воды в пределах Киева упал на 30 см. В то же время, уровень опасности подтоплений остается.

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