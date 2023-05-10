Жителей ряда областей предупредили о высокой угрозе пожаров

Спасатели предупредили жителей ряда областей Украины о чрезвычайном уровне пожарной опасности. Это связано с изменением погодных условий.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook ГСЧС.

По данным ведомства, 11-13 мая в северных, центральных, Тернопольской, Харьковской, Одесской и Николаевской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

"В таких условиях даже маленький очаг может перерасти в масштабный пожар и уничтожить сотни гектаров полей, лесных насаждений. Это огромный вред для экологии и человека. Не провоцируйте пожары в экосистемах", - написали ГСЧС.

Спасатели рассказали, что с начала года в экосистемах Украины уже произошло около 5000 пожаров. А за минувшие сутки было ликвидировано 47 пожаров на площади 27 га.