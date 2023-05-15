Під Києвом локалізували масштабну пожежу: рятувальники розкрили деталі

Сьогодні, 15 травня, вдень під Києвом у лісі розпочалася масштабна пожежа. Її вже локалізували рятувальники.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій у Telegram.
За інформацією рятувальників, повідомлення про пожежу біля села Нові Петрівці надійшло о 14:20. Пожежники встановили, що виникло загоряння лісової підстилки на площі 15 гектарів.
Для гасіння пожежі залучили 75 осіб та 7 одиниць техніки, уточнюють у ДСНС. Допомагали локалізувати полум'я Нацгвардія та лісництво.
Нагадаємо, сьогодні вдень у Telegram-каналах почали публікувати відео сильної пожежі під Києвом. Над лісом в області виднівся густий дим.
Також ми писали, що 10 травня рятувальники попередили українців про високу загрозу пожеж у низці областей.
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