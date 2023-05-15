UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Під Києвом локалізували масштабну пожежу: рятувальники розкрили деталі

Фото: під Києвом локалізували масштабну пожежу (kv.dsns.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Сьогодні, 15 травня, вдень під Києвом у лісі розпочалася масштабна пожежа. Її вже локалізували рятувальники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій у Telegram.

За інформацією рятувальників, повідомлення про пожежу біля села Нові Петрівці надійшло о 14:20. Пожежники встановили, що виникло загоряння лісової підстилки на площі 15 гектарів.

Для гасіння пожежі залучили 75 осіб та 7 одиниць техніки, уточнюють у ДСНС. Допомагали локалізувати полум'я Нацгвардія та лісництво.

Нагадаємо, сьогодні вдень у Telegram-каналах почали публікувати відео сильної пожежі під Києвом. Над лісом в області виднівся густий дим.

Також ми писали, що 10 травня рятувальники попередили українців про високу загрозу пожеж у низці областей.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївКиївська областьДСНСПожежа