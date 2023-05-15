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В сети пишут о сильном пожаре под Киевом (видео)

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Понедельник 15 мая 2023 15:20
В сети пишут о сильном пожаре под Киевом (видео) Иллюстративное фото: в сети пишут о сильном пожаре под Киевом (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Сегодня, 15 мая, под Киевом начался сильный пожар. Возле столицы виднеется густой дым над лесом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Как пишут в сети, пожар начался на севере от Киева, в стороне с Виноградаря на Горенку. Что именно горит - пока неизвестно.

Стоит заметить, что официальной информации насчет пожара пока нет.

Напомним, ранее стало известно, что 10 мая спасатели предупредили украинцев о высокой угрозе пожаров в ряде областей.

Также мы писали, что 8 мая в Кривом Роге начался пожар в многоквартирном доме.

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