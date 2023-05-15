В сети пишут о сильном пожаре под Киевом (видео)

Сегодня, 15 мая, под Киевом начался сильный пожар. Возле столицы виднеется густой дым над лесом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы .

Как пишут в сети, пожар начался на севере от Киева, в стороне с Виноградаря на Горенку. Что именно горит - пока неизвестно.

Стоит заметить, что официальной информации насчет пожара пока нет.