Под Киевом локализовали масштабный пожар: спасатели раскрыли детали
Сегодня, 15 мая, днем под Киевом в лесу начался масштабный пожар. Его уже локализовали спасатели.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям в Telegram.
По информации спасателей, сообщение о пожаре возле села Новые Петровцы поступило в 14:20. Пожарные установили, что возникло возгорание лесной подстилки на площади 15 гектаров.
Для тушения пожара привлекли 75 человек и 7 единиц техники, уточняют в ГСЧС. Помогали локализовать пламя Нацгвардия и лесничество.
Напомним, сегодня днем в Telegram-каналах начали публиковать видео сильного пожара под Киевом. Над лесом в области виднелся густой дым.
Также мы писали, что 10 мая спасатели предупредили украинцев о высокой угрозе пожаров в ряде областей.
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