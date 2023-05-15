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Під Києвом локалізували масштабну пожежу: рятувальники розкрили деталі

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Понеділок 15 травня 2023 20:23
Під Києвом локалізували масштабну пожежу: рятувальники розкрили деталі Фото: під Києвом локалізували масштабну пожежу (kv.dsns.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Сьогодні, 15 травня, вдень під Києвом у лісі розпочалася масштабна пожежа. Її вже локалізували рятувальники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій у Telegram.

За інформацією рятувальників, повідомлення про пожежу біля села Нові Петрівці надійшло о 14:20. Пожежники встановили, що виникло загоряння лісової підстилки на площі 15 гектарів.

Для гасіння пожежі залучили 75 осіб та 7 одиниць техніки, уточнюють у ДСНС. Допомагали локалізувати полум'я Нацгвардія та лісництво.

Нагадаємо, сьогодні вдень у Telegram-каналах почали публікувати відео сильної пожежі під Києвом. Над лісом в області виднівся густий дим.

Також ми писали, що 10 травня рятувальники попередили українців про високу загрозу пожеж у низці областей.

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