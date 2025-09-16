Под Киевом горит склад логистического центра из-за утренней атаки дронов (фото)

Ночью спасатели ликвидировали пожар автомобилей на территории торгового центра. Во время тушения враг нанес повторный удар, в результате чего повреждены два автомобиля ГСЧС. Личный состав не пострадал.

"Утром, во время новой атаки, произошло возгорание складских помещений на территории логистического центра. Спасатели уже работают на месте", - сообщил глава ОГА.

Он уточнил, что всего в районе повреждены 4 частных дома, складское помещение, 14 грузовых и 9 легковых автомобилей.

По данным Калашника, силы ПВО сбили ряд вражеских целей, пострадавших среди населения нет, попаданий в критическую инфраструктуру не зафиксировано.

Оперативные службы продолжают работы по ликвидации и фиксации последствий вражеской атаки.

Фото: под Киевом горит склад логистического центра из-за утренней атаки дронов (t.me/Mykola_Kalashnyk)