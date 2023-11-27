Под Киевом мужчина угрожал взорвать гранату в доме, - полиция

В Киевской области 51-летний мужчина угрожал взорвать гранату в доме, в то время как в помещении находились его жена и сын. Правоохранители уговорили злоумышленника сдаться и передать боеприпас.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию Украины .

Сообщение о конфликтной ситуации поступило на специальную линию "102". Правоохранителям рассказали, что местный житель угрожает подорвать себя гранатой - в доме в этот момент были его жена и 30-летний сын.

"Правоохранители Вышгородского управления полиции Киевской области мгновенно прибыли на место происшествия и начали переговоры с 51-летним мужчиной", - рассказали в полиции.

Мужчину удалось уговорить добровольно передать боеприпас специалистам. После осмотра выяснилось, что граната - учебно-тренировочная.

"Также при осмотре места происшествия в доме обнаружили огнестрельное оружие", - говорится в заявлении Нацполиции..

На месте происшествия ведутся работы. Правоохранители добавили, что решается вопрос предоставления правовой квалификации события.

В Киевской области в районе Вышгорода мужчина угрожал взорвать гранату в доме, но полицейские уговорили его сдаться (фото: t.me/UA_National_Police)