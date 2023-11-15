В Полтавской области мужчина пришел в военкомат с гранатой, угрожал взорвать ее
В Кременчуге Полтавской области мужчина пришел в военкомат с гранатой. Угрожал взорвать ее, и даже выдернул чеку.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление Национальной полиции в Полтавской области.
Вчера, 14 ноября, около 16:40, в полицию Кременчуга поступило сообщение о мужчине, который шел по улице Алитуской и держал в руках предмет, похожий на боеприпас.
К месту немедленно прибыли патрульные полицейские, которые пресекли правонарушение и вызвали следственно-оперативную группу территориального подразделения полиции.
"Правоохранители установили личность правонарушителя. Им оказался местный житель, 1980 года рождения. С соблюдением мер безопасности у правонарушителя боеприпас изъят. По предварительной информации специалистов это страйкбольная граната", - пишет пресс-служба.
Согласно данным источников местного издания "Кременчугская газета", мужчина зашел с гранатой в военкомат и угрожал взорвать ее. После этого его вывели на улицу в ожидании правоохранителей.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что мужчина в Одесской области во время конфликта бросил в микроавтобус взорвавшуюся гранату. В результате инцидента были пострадавшие.
В частности, недавно в Черкасской области мужчина устроил стрельбу, забаррикадировался в доме и угрожал взорвать гранату. Во время инцидента пострадал милиция.
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