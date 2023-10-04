Угрожал гранатой, ранил полицейского. Под Черкассами мужчина устроил стрельбу

Под Черкассами мужчина устроил настоящий боевик. Стрелял в полицейских, ранив одного из них, забаррикадировался в доме и угрожал гранатой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Черкасской области.

Все началось с того, что в полицейских поступил звонок о том, что мужчина обстрелял автомобиль.

"Вчера около 16:00 часов в полицию поступило сообщение от мужчины о том, что в селе Ревовка на Черкасщине неизвестный из ружья обстрелял его автомобиль", - рассказали в полиции.

На место выехали патрульные и бойцы спецподразделения КОРД.

"До прибытия полиции правонарушитель забаррикадировался в своем доме, а когда спецназовцы пытались его деблокировать, получил гранату и угрожал ее взорвать", - рассказали в полиции.

После этого он начал стрелять и в сторону правоохранителей и ранил одного из правоохранителей.

"Бойцы КОРДа разоружили и задержали мужчину. У него изъяли огнестрельное оружие, патроны к нему, а также гранату и другие вещественные доказательства. Задержанного поместили в изолятор временного содержания под стражу", - добавили в ведомстве.

Раненый полицейский госпитализирован в больницу, его прооперировали. Он находится под наблюдением врачей.