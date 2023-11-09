ua en ru
Чт, 09 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Одесской области мужчина бросил в микроавтобус гранату, - источники

Белгород-Днестровский, Четверг 09 ноября 2023 15:09
UA EN RU
В Одесской области мужчина бросил в микроавтобус гранату, - источники Фото: в Одесской области мужчина бросил в микроавтобус гранату (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Юлия Акимова, Наталья Юрченко

Мужчина в камуфлированной форме бросил гранату в микроавтобус. Инцидент произошел сегодня, 9 ноября, в Одесской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.

Известно, что в 14:00 в селе Сергеевка Белгород-Днестровского района Одесской области неизвестный мужчина во время конфликта бросил в микроавтобус Mercedes-Benz гранату, которая взорвалась.

В результате взрыва пассажир получил телесные повреждения. Введена полицейская операция "Сирена".

Источники отмечают, что обстоятельства инцидента и личность злоумышленника устанавливаются. Человек был в камуфлированной форме, но точно неизвестно, был ли это военный.

Напомним, недавно в Черкасской области мужчина устроил стрельбу, забаррикадировался в доме и угрожал взорвать гранату. В результате инцидента пострадал полицейский.

Также в Киевской области из-за взрыва гранаты погиб 33-летний мужчина. Его 28-летнего брата с осколочными ранениями госпитализировали. На месте происшествия обнаружили ручную осколочную гранату наступательного типа.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Одесса полиция Взрыв
NEWS
Более тысячи окупантов и 36 артсистем. Генштаб обновил потери РФ в Украине
Более тысячи окупантов и 36 артсистем. Генштаб обновил потери РФ в Украине
DAILY
На встречных курсах. Чем важны переговоры Байдена с Си Цзиньпином и чего ждать Украине
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина На встречных курсах. Чем важны переговоры Байдена с Си Цзиньпином и чего ждать Украине