Під Києвом чоловік погрожував підірвати гранату у будинку, - поліція

У Київській області 51-річний чоловік погрожував підірвати гранату в будинку, тоді як у приміщенні перебували його дружина та син. Правоохоронці вмовили зловмисника здатися та передати боєприпас.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію України .

Повідомлення про конфліктну ситуацію надійшло на спеціальну лінію "102". Правоохоронцям розповіли, що місцевий житель загрожує підірвати себе гранатою - у будинку на цей момент були його дружина та 30-річний син.

"Правоохоронці Вишгородського управління поліції Київщини миттєво прибули на місце події та почали перемовини з 51-річним чоловіком", - розповіли в поліції.

Чоловіка вдалося вмовити добровільно передати боєприпас фахівцям. Після огляду з'ясувалося, що граната - навчально-тренувальна.

"Також під час огляду місця події в будинку виявили вогнепальну зброю", - йдеться у заяві Нацполіції.

На місці події ведуться роботи. Правоохоронці додали, що вирішується питання щодо надання правової кваліфікації події.

У Київській області в районі Вишгорода чоловік погрожував підірвати гранату в будинку, але поліцейські вмовили його здатися (фото: t.me/UA_National_Police)