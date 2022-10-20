Под Херсоном ужесточили пропускной режим и планируют "арендовать" жилье "эвакуированных"

"Оккупационные власти увеличили количество блокпостов и усилили контроль на уже существующих", - рассказал он.

Также по его информации, оккупанты планируют использовать жилье выезжающих людей.

"Для этого у всех, кто "эвакуируется", в обязательном порядке уточняют адрес их последнего места жительства", - добавил Соболевский.

"Эвакуация" оккупантов из Херсона и области

19 октября так называемый "глава" Херсонской области Владимир Сальдо заявил о запрете въезда в Херсонский регион в ближайшие 7 дней из-за якобы "подготовки Киевом массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС". Ссылаясь на это местным жителям оккупанты начали слать СМС-сообщения об "эвакуации".

В Украине не исключили, что Россия, вероятно, готовит провокации на территории Херсона и области. Российские оккупанты, возможно, сами обстреляют город и область, обвинив в этом ВСУ. По этой причине жителей Херсона и области попросили подготовить укрытия из-за возможных провокаций российских военных. Также граждан призвали запастись водой и едой на несколько суток.

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что сообщениями об "'эвакуации" и "ударе" ВСУ оккупанты хотят запугать жителей Херсонской области, но эта тактика довольно примитивна.

В свою очередь советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что российские оккупанты могут эвакуироваться из Херсона, чтобы сохранить пехоту для боев за Донецкую область или вывести ключевой персонал из-под ударов для удержания плацдарма накануне решающих боев.