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Под Харьковом мужчина с татуировкой "Россия" прятал граномет оккупантов (фото)

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Украина, Среда 09 ноября 2022 22:24
Под Харьковом мужчина с татуировкой "Россия" прятал граномет оккупантов (фото) Фото: Под Харьковом мужчина с татуировкой "Россия" прятал граномет оккупантов (t.me/police_kh_region)
Автор: Дмитрий Браславский

В среду, 9 ноября, правоохранители обнаружили противотанковый гранатомет у жителя Чугуевского района. На теле мужчины была татуировка "Россия".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу полиции Харьковской области.

"При отработке деоккупированных территорий полицейские офицеры общины Чугуевского РУП обнаружили у 57-летнего жителя села Мосьпаново противотанковый гранатомет", - говорится в сообщении.

По словам мужчины, он сам нашел опасный "трофей" и принес его домой. На теле мужчины также обнаружили татуировку "Россия".

"По выводам специалистов взрывотехнической службы, гранатомет заряжен реактивными противотанковыми снарядами. Оружие обезвредили контролируемым подрывом в безопасном месте", - добавили в полиции.

Напомним, что под Изюмом полиция обнаружила более 3000 российских боеприпасов.

Также в Черниговской области обнаружили очередные тайники с боеприпасами. Их обнаружили на освобожденной от оккупантов территории.

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