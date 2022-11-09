Під Харковом чоловік з татуюванням "Росія" ховав граномет окупантів (фото)
У середу, 9 листопада, правоохоронці виявили протитанковий гранатомет у жителя Чугуївського району. На тілі чоловіка було татуювання "Росія".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку поліції Харківської області.
"Під час відпрацювання деокупованих територій поліцейські офіцери громади Чугуївського РУП виявили у 57-річного мешканця села Мосьпанове протитанковий гранатомет", - йдеться у повідомленні.
За словами чоловіка, він сам знайшов небезпечний "трофей" та приніс його додому. На тілі чоловіка також виявили татуювання "Росія".
"За висновками фахівців вибухотехнічної служби, гранатомет заряджений реактивними протитанковими снарядами. Зброю знешкодили шляхом контрольованого підриву в безпечному місці", - додали у поліції.
Нагадаємо, що під Ізюмом поліція знайшла понад 3000 російських боєприпасів.
Також у Чернігівській області виявили чергові схрони з боєприпасами. Їх знайшли на звільненій від окупантів території.
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