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Под Изюмом полиция обнаружила более 3000 российских боеприпасов (фото)

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Украина, Вторник 08 ноября 2022 20:22
Под Изюмом полиция обнаружила более 3000 российских боеприпасов (фото) Фото: Под Изюмом полиция нашла более 3000 российских боеприпасов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Правоохранители обнаружили под Изюмом (Харьковская область) место хранения 3340 российских боеприпасов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу полиции Харьковской области.

"В Изюмском районе граждане присоединились к добровольной сдаче оружия и боеприпасов. Местные жители принесли в Изюмское районное управление полиции 2 единицы нарезного оружия военных образцов", - говорится в сообщении.

Полицейские заявили, что им удалось обнаружить место хранения 3340 боеприпасов, расположенное на прежних позициях военных РФ.

Также правоохранители напомнили, что лица, добровольно сдавшие незарегистрированное оружие, боеприпасы и взрывчатые материалы, освобождаются от уголовной и административной ответственности.

Напомним, что в Харьковской области была обнаружена партия российских артиллерийских снарядов.

Также в Черниговской области обнаружили очередные тайники с боеприпасами. Их нашли на освобожденной от оккупантов территории.

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