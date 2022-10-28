На освобожденных территориях Черниговской области обнаружили два тайника с боеприпасами
В Черниговской области обнаружили очередные тайники с боеприпасами. Их зашли на освобожденной от оккупантов территории.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Государственной пограничной службы.
Схроны обнаружила группа, состоящая из пограничников, полицейских и служащих СБУ. В ходе проверки освобожденной от российских войск местности в нежилых постройках одного из населенных пунктов Сновской общины обнаружили боеприпасы.
Правоохранители нашли 860 патронов калибра 7,62 мм и 390 патронов калибра 5,45 мм, 4 электродетонатора, 300 г тротила, ручную гранату РГД-5, 3 шашки черного дыма и 5 сигнальных ракет.
После проверки пригодные боеприпасы будут переданы украинским военным. Остальные будут уничтожены специалистами.
Фото: в Черниговской области нашли два тайника с боеприпасами (dpsu.gov.ua)
Напомним, ранее в Черниговской области был обнаружен схрон с бронированной техникой и боеприпасами.
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