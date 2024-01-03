Под Житомиром произошла масштабная авария, движение транспорта затруднено

Масштабное ДТП произошло под Житомиром утром 3 января. Движение транспорта по трассе Киев-Чоп затруднено.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на патрульную полицию Житомирской области.

"Патрульные обеспечивают безопасность, регулирование дорожного движения и занимаются оформлением административных материалов. Водители планируйте маршрут своей поездки с учетом этой информации", - говорится в сообщении.

На трассе Киев-Чоп частично затруднено движение автомобилей в обоих направлениях. Полиция организовала реверсное движение.

Авария при участии 5 авто произошла около 9:00 на 142 км автодороги М-06 Киев-Чоп (объезд города Житомира, вблизи села Солнечное, Житомирской области). В результате ДТП никто не пострадал.

Напомним, 7 декабря под Изюмом произошла масштабная авария. Полицейские сообщали о шести погибших и семи пострадавших в результате ДТП.

По данным патрульной полиции, в результате аварий в Украине в 2023 году погибли более 2500 человек, тысячи граждан получили ранения.

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