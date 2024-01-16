США перехватили компоненты ракет, которые Иран хотел передать хуситам (фото)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на центральное командование США в Twitter .

Как отметили в командовании, судно с иранским оружием перехватили 11 января ночью. Его штурмовали морские котики США при поддержке вертолетов и дронов. Это произошло вблизи побережья Сомали в международных водах Аравийского моря.

Фото: оружие, которое изъяли у хуситов (twitter.com/CENTCOM)

"Изъятые предметы включают двигательные установки, системы наведения и боеголовки для баллистических ракет средней дальности и противокорабельных крылатых ракет хуситов, а также компоненты, связанные с противовоздушной обороной", - уточнили военные США.

По данным Центрального командования США, подобное оружие хуситы использовали для угроз и нападений на торговые суда в Красном море.

Это был первый случай изъятия оружия, предназначенного для хуситов, с момента начала нападений боевиков на суда в ноябре 2023 года.

Судно, которое перевозило оружие, было признано небезопасным. Его затопили ВМС США. Вопрос о судьбе 14 членов экипажа судна будет решаться в соответствии с международным правом.

Нападения хуситов

Напомним, после начала войны Израиля с ХАМАС йеменские хуситы уже неоднократно атаковали гражданские суда в Красном море и не только.

Недавно стало известно, что они взяли в заложники четырех украинских моряков. Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

В ответ США и Британия нанесли ракетные удары по объектам в Йемене, которые связаны с хуситами.