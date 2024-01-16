ua en ru
Вт, 16 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

США перехватили компоненты ракет, которые Иран хотел передать хуситам (фото)

Вторник 16 января 2024 17:39
UA EN RU
США перехватили компоненты ракет, которые Иран хотел передать хуситам (фото) Фото: США перехватили компоненты ракет, которые Иран хотел передать хуситам (twitter.com/CENTCOM)
Автор: Иван Носальский

Военно-морские силы Соединенных Штатов Америки перехватили иранское оружие, которое должны были доставить хуситам. Поставки совершали при помощи судна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на центральное командование США в Twitter.

Как отметили в командовании, судно с иранским оружием перехватили 11 января ночью. Его штурмовали морские котики США при поддержке вертолетов и дронов. Это произошло вблизи побережья Сомали в международных водах Аравийского моря.

Фото: оружие, которое изъяли у хуситов (twitter.com/CENTCOM)

"Изъятые предметы включают двигательные установки, системы наведения и боеголовки для баллистических ракет средней дальности и противокорабельных крылатых ракет хуситов, а также компоненты, связанные с противовоздушной обороной", - уточнили военные США.

По данным Центрального командования США, подобное оружие хуситы использовали для угроз и нападений на торговые суда в Красном море.

Это был первый случай изъятия оружия, предназначенного для хуситов, с момента начала нападений боевиков на суда в ноябре 2023 года.

Судно, которое перевозило оружие, было признано небезопасным. Его затопили ВМС США. Вопрос о судьбе 14 членов экипажа судна будет решаться в соответствии с международным правом.

Нападения хуситов

Напомним, после начала войны Израиля с ХАМАС йеменские хуситы уже неоднократно атаковали гражданские суда в Красном море и не только.

Недавно стало известно, что они взяли в заложники четырех украинских моряков. Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

В ответ США и Британия нанесли ракетные удары по объектам в Йемене, которые связаны с хуситами.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Иран ракети Йемен
NEWS
Нынешние друзья Путина в Пхеньяне и Тегеране используют его безумие, - Зеленский
Нынешние друзья Путина в Пхеньяне и Тегеране используют его безумие, - Зеленский
DAILY
Испытание морозами. Как энергосистема справляется с зимой и что будет в случае ракетных обстрелов
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Испытание морозами. Как энергосистема справляется с зимой и что будет в случае ракетных обстрелов