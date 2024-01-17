Первая победа Трампа на праймериз 2024 года: что это значит?

Кандидат в президенты США Дональд Трамп победил в Айове, открыв сезон выборов в Америке. На что это может повлиять, какие шансы у Трампа и что происходит с судебными процессами в отношении одного из кандидатов, – в колонке для РБК-Украина рассказывает исполнительный директор ОО "Институт американистики" Арсен Мартыщук.

Дональд Трамп нанес сокрушительное поражение своим соперникам в первом штате, открывшем сезон внутрипартийных предыдущих выборов в Соединенных Штатах. Была ли эта победа уверенной на фоне других вызовов экспрезидента? Как голосование в маленьком штате Айова с 3-миллионным населением может повлиять на американскую внутреннюю политику, а вместе с этим и на глобальные международные отношения? Эта статья является попыткой ответить на эти вопросы и понять тенденции нынешней американской политики.

Трамп-кандидат

Трамп был президентом США с 2017 по 2021 (выборы проходят в ноябре, а инаугруация в январе следующего года), где уступил Джо Байдену и оказался в когорте немногих избранных на один срок президентов. Американская Конституция ограничивает избрание одного человека на высшую выборную должность двумя сроками (не важно, подряд или с перерывом) и именно поэтому Трамп делает все возможное, чтобы вернуться в Белый дом и делает это достаточно убедительно.

В общем, праймериз устраивается для того, чтобы партии определились с кандидатами. Официальное выдвижение происходит на конвенции, то есть на съезде партии. Чтобы получить номинацию, нужно получить определенное количество голосов делегатов, именно тех, кто и будет голосовать на конвенции. Поэтому на праймериз идет борьба за проценты, которые затем распределяются пропорционально количеству делегатов.

По данным агрегатора опросов FiveThirtyEight, еще в начале апреля 2023 года Трамп не имел такой большой поддержки среди республиканского электората, хотя и был лидером. После сокрушительного поражения кандидатов в губернаторы, конгрессмены и сенаторы, которых он поддерживал на промежуточных выборах (так называют выборы в Конгресс через два года после президентских) 2022 года, избиратели не показывали огромного энтузиазма по отношению к лидеру, сенсационно победившему на выборах 201 . Губернатор Флориды Рон Десантис выглядел как перспективный молодой республиканец, успешно переизбиравшийся во Флориде (не без поддержки того же Трампа), которая еще совсем недавно была фиолетовым штатом (не отдавала превалирующего предпочтения ни республиканцам, ни демокартам), активно боролся с идеологией, имел схожую с Трампом риторику, но направленную на конкретные изменения в политике. Казалось, Республиканская партия уже не ориентировалась на Трампа и избрала новый вектор развития.

Однако, результаты кокусов в Айове 2024 показали следующие результаты: Трамп - 51% голосов (20 делегатов), Десантис - 21% голосов (9 делегатов), Гейли - 19% (8 делегатов), Рамасвами - 8% (3 делегата). Это можно экстраполировать и на настроениях республиканцев всей страны, 65% из которых, согласно опросам, поддерживают Трампа. Что же произошло за 9 месяцев от возможного ухода от трампизма в очередной раунд его почти полной поддержки?

Судебные дела и неуверенные соперники

Подзаголовок этой главы объясняет успех Трампа в пяти словах. Данные показывают, что первый существенный разрыв между Десантисом и Трампом произошел в марте 2023 года, когда последнего официально обвинили в незаконных выплатах актрисе взрослого кино Сторми Дэниелз.

Позже дел против экспрезидента было еще три: незаконное влияние на избирательный процесс, попытка фальсификации выборов и незаконное хранение классифицированных документов. К этому прилагаем последние дела об исключении его кандидатуры в Колорадо и Мене , а также дело, связанное с сексуальными притязаниями . Казалось бы, уголовные дела должны полностью уничтожить рейтинг президента, однако каждый раз, когда такие дела получали огласку, Трамп получал только больше поддержки . Его медиа-стратегия "жертвы истеблишмента", а также длительная риторика по поводу "охоты на ведьм" развернула республиканский электорат и обеспечила ему колоссальную поддержку среди всех групп населения партии. Это, в комбинации с нападками на Рона Десантиса, очень неудачно начавшего свою кампанию в мае, принесло плоды.

Потенциальная борьба с конкурентами

Трамп-кандидат уже не выглядит аутсайдером, который благодаря своим выступлениям, удачным дебатам и медиа-кампании смог одержать невероятную победу в 2016 году. К примеру, тогда в Айове он проиграл сенатору от Техаса Теду Крузу . В 2024 году, со своими колоссальными рейтингами, Трамп больше выглядит как президент, баллотирующийся на второй срок сразу же после окончания первого. Общенациональные опросы показывают, что у его соперников нет шансов, но на самом ли деле это так?

Ответ на этот вопрос можно найти в двух словах. Нью-Гэмпшир. Это второй штат в календаре республиканских праймериз, где у Трампа могут возникнуть проблемы из-за конкуренции со стороны наступающей ему на пятки Никки Гейли. Ее в большинстве своем поддерживают избиратели с высшим образованием , а также люди, которые склоняются к более умеренным взглядам. В нашем контексте важно отметить, что Гейли не устает утверждать, что Украина — щит демократии и США необходимо делать все возможное, чтобы продолжать помощь Киеву. Трамп и Десантис такого энтузиазма не разделяют и продолжают придерживаться изоляционистских позиций. Конечно, шансов у Гейл немного, но в случае ее успеха в Нью-Гэмпшире она может утвердиться как кандидат, которая может и умеет мобилизовывать электорат, что может дать ей толчок во время последующих праймериз.

Супер-вторник — ключ к разгадке кандидата от республиканцев в 2024 году

Избиратели из 16 штатов (всего из них 50) будут голосовать 5 марта, выбирая республиканского кандидата на выборах в ноябре. 874 голоса делегатов, а это большинство из 1215 нужных для победы, будут распределены между республиканскими кандидатами. Конечно, превалирующее преимущество Трампа предполагает его легкую победу. Так вероятно и произойдет, однако американские выборы всегда были непредсказуемым действом и именно поэтому непредсказуемо хорошее выступление Гейли, судебные приговоры или даже проблемы со здоровьем Трампа могут изменить ход праймериз на 180 градусов.

Что такое внешняя политика Трампа образца 2024 года

Большим пунктом кампании Трампа является "возвращение к нормальности" в международных отношениях . По словам Трампа, во время его каденции в мире не было конфликтов, а его сила и искусство договариваться уберегли США и всю планету от воин и катаклизмов. После победы в Айове, в своей речи он в очередной раз отметил, что закончит войну в Украине и через несколько дней, а также утихомирит Ближний Восток и будет иметь респектабельную конкуренцию с КНР, ведь, мол, хорошо знает Си.

Действительно, когда Трамп был президентом, в мире не было эскалаций, но это существенно резонирует у большого количества республиканских избирателей. Заявления Трампа вроде бы не являются такими изоляционистскими, однако до сих пор остаются чрезвычайно популистическими.

Турбулентный избирательный год в США продолжается. За ним следует весь мир, ведь от выбора американского главнокомандующего будет многое зависеть. Казалось бы, такой небольшой штат, как Айова, должен играть малую локальную роль в выборе партийного кандидата, но кандидаты в президенты уже влияют на очень много мировых процессов.