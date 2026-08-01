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В центре Москвы прогремел взрыв в "ресторане", есть пострадавшие, - росСМИ

20:44 01.08.2026 Сб
2 мин
Что известно об инциденте?
aimg Эдуард Ткач
В центре Москвы прогремел взрыв в "ресторане", есть пострадавшие, - росСМИ Фото: на месте происшествия перекрыли дороги (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Вечером в субботу, 1 августа, в Москве прогремел взрыв в кафе. В результате инцидента известно о пострадавших, количество которых может насчитывать десятки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы и росСМИ.

По данным медиа, ЧП произошло рядом со сталинской высоткой на Кудринской площади. Взрыв, как утверждается, прогремел в элитном ресторане "Balzi Rossi", после чего возник пожар.

"Осторожно, новости" утверждает, что сегодня это заведения было закрыто для частного банкета.

В центре Москвы прогремел взрыв в &quot;ресторане&quot;, есть пострадавшие, - росСМИ

Предварительно, в результате взрыва погибли трое человек и еще семеро пострадали. Хотя некоторые медиа пишут, что пострадавших около 20.

Официально никаких комментариев пока не было, но известно, что на месте события перекрыты дороги, прибыли десятки автомобилей скорой помощи и пожарных авто.

Обновлено в 20:45

Очевидец сказал изданию 112, что, предварительно, на кухне якобы взорвалось газовое оборудование.

Также некоторые СМИ пишут, что среди пострадавших - 4 сотрудников ресторана.

Обновлено в 20:55

Предварительно, в ресторане проходила свадьба на 50 человек. По данным медиа, взрыв мог произойти на кухне из-за утечки газа.

Тем временем в МВД РФ официально заявили, что 3 человека погибли и 15 пострадали.

В свою очередь ряд российских военкоров пишут, что в заведении якобы была российская военная элита. Также некоторые СМИ пишут, что там якобы проходило день рождения какого-то генерала РФ.

"Рядом с рестораном было припарковано много автомобилей с черными номерами Черные номера обычно используются на транспорте Вооруженных сил и некоторых других силовых ведомств. Кроме того, рядом находился автобус Росгвардии", - пишет ASTRA со ссылкой на слова одного из очевидцев.

Обновлено в 22:40

РосСМИ написали, что количество пострадавших возросло до 17, а одной из версией инцидента рассматривают то, что неизвестный мог пронести неустановленный предмет.

Тем временем шеф-повар Balzi Rossi Кармине Альфьери написал в соцсетях, что на кухне заведения не было никаких неполадок. Он утверждает, что инцидент случился на террасе, отметив, что были "какие-то проблемы снаружи ресторана".

На данную минуту до сих пор неясно, что произошло на самом деле, кто именно был в заведении и кто пострадал.

Другие инциденты

Напомним, в этом году 6 февраля в Москве было совершено покушение на генерал-лейтенанта Минобороны РФ Владимира Алексеева. Неизвестный несколько раз выстрелил ему в спину, после чего скрылся с места происшествия.

Кто такой генерал Владимир Алексеев - читайте в материале РБК-Украина.

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