После взрыва в элитном ресторане Москвы подтвердилась гибель зятя командующего Воздушно-космическими силами РФ. Новые данные появились в государственных реестрах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание " Агентство ".

По данным журналистов, один из документов Даниила Предрия, зятя главнокомандующего Воздушно-космическими силами России Александра Чайка, был признан недействительным в государственной базе данных. Документ утратил силу 1 августа – именно в день взрыва возле московского ресторана Balzi Rossi.

Впоследствии информацию о смерти Предрия также подтвердил российский реестр юридических лиц.

Ранее о его гибели сообщали только отдельные пророссийские источники. В частности, блогер Анатолий Шарий утверждал, что при взрыве пострадала дочь Александра Чайка Мария, а ее муж Данило Передрий погиб, прикрыв ее от поразительных элементов. Издание "Верстка" также сообщало, что дочь генерала была среди пострадавших, ссылаясь на собственный источник.

Что известно о взрыве

Взрыв произошел вечером 1 августа у входа в ресторан Balzi Rossi, который был закрыт для частного мероприятия.