Планируют ли подобные до Олешек миссии: в Кремле сделали заявление

В Москве оценили гуманитарную операцию в Олешках. В то же время подобных операций пока не планируют.

По его словам, Москва считает гуманитарную операцию в Олешко успешной и высоко оценивает координацию всех ее участников.

В то же время в России не планируют новые гуманитарные операции по примеру эвакуации из оккупированных Олешек на Херсонщине.

"Планов и инициатив, аналогичных этой гуманитарной операции, пока нет, но в каждом случае интересы граждан будут во главу угла", - цитируют слова Пескова российские пропагандистские СМИ.

Напомним, 31 октября эвакуированные жители Олешек прибыли в Украину через Беларусь.

Гуманитарный конвой вывез более 750 человек: большинство уехало в Украину, а часть - в Россию.

Как сообщало РБК-Украина, в тот же день в России заявили, что договорились с Украиной о регулярных гуманитарных миссиях.