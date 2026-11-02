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Планируют ли подобные до Олешек миссии: в Кремле сделали заявление

14:23 02.11.2026 Пн
1 мин
aimg Елена Чупровская
Планируют ли подобные до Олешек миссии: в Кремле сделали заявление Фото: спикер Кремля Дмитрий Песков (Getty Images)
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В Москве оценили гуманитарную операцию в Олешках. В то же время подобных операций пока не планируют.

Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина.

По его словам, Москва считает гуманитарную операцию в Олешко успешной и высоко оценивает координацию всех ее участников.

В то же время в России не планируют новые гуманитарные операции по примеру эвакуации из оккупированных Олешек на Херсонщине.

"Планов и инициатив, аналогичных этой гуманитарной операции, пока нет, но в каждом случае интересы граждан будут во главу угла", - цитируют слова Пескова российские пропагандистские СМИ.

Напомним, 31 октября эвакуированные жители Олешек прибыли в Украину через Беларусь.

Гуманитарный конвой вывез более 750 человек: большинство уехало в Украину, а часть - в Россию.

Как сообщало РБК-Украина, в тот же день в России заявили, что договорились с Украиной о регулярных гуманитарных миссиях.

Также глава МИД Украины Андрей Сибигазаявил, что Украина готова остановить боевые действия на всех участках фронта, если Россия сделает то же самое.

Он предположил, что результаты в Олешко могут укрепить доверие и открыть путь к следующим шагам в мирном процессе.

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