"Украина готова": Сибига призвал РФ одновременно и навсегда остановить боевые действия

Украина готова остановить боевые действия на всех участках фронта прямо сейчас, если Россия сделает то же самое.

Об этом заявил глава украинского МИД Андрей Сибига, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Х.

Глава украинской дипломатии отреагировал на успешное завершение операции по эвакуации жителей оккупированных Олешек.

"После месяцев голода и изоляции в условиях российской оккупации они наконец находятся в безопасности. Те, кто решил остаться, должны иметь беспрепятственный доступ к гуманитарной помощи. Спасибо американской стороне и первой леди США Мелании Трамп за посредничество", - подчеркнул Сибига.

На этом фоне он также напомнил, что Украина долгое время била тревогу из-за ситуации в Олешках, в частности поднимала этот вопрос на заседаниях Совета Безопасности ООН.

Глава МИД отметил, что к спасению украинцев присоединились многие международные партнеры.

"Я благодарен Его Святейшеству Папе Римскому Льву XIV, нашим партнерам, коллегам-министрам и должностным лицам, которые помогли отреагировать на гуманитарную катастрофу в Олешках. Отдельно благодарю омбудсмена Дмитрия Лубинца и его команду за координацию операции на месте", - добавил Сибига.

На фоне последних событий глава МИД предположил, что результаты операции в Олешках могут стать мерой укрепления доверия и открыть путь к дальнейшим шагам в мирном процессе.

"Если боевые действия можно прекратить в одном месте, их можно остановить повсюду и навсегда. Украина готова к этому. Мы ожидаем такой же готовности от России", - подытожил Сибига.