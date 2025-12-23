Во время "прямой линии" с Путиным не стесняясь засветили двойника, - ЦПД
Во время публичного мероприятия с участием диктатора Путина государственное телевидение РФ продемонстрировало эпизод, который вызвал резонанс за пределами страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Центра противодействия дезинформации в сети Telegram.
Во время так называемой "прямой линии" с диктатором Путиным российские государственные телеканалы показали в сюжете человека, которого представили как корреспондента британской службы BBC Стива Розенберга.
При этом настоящий журналист находился на мероприятии, однако интервью в эфире брали у другого мужчины, визуально похожего на него.
В телесюжетах именно этот человек был подан зрителям как представитель BBC, что создало ложное впечатление присутствия конкретного иностранного журналиста в кадре.
Как работает пропагандистская картинка
Случившееся стало показательным примером того, как российская пропаганда формирует удобную для Кремля реальность даже на мероприятиях, которые официально позиционируются как открытые.
Подмена фактов и образов позволяет создавать контролируемую информационную картину, исключая нежелательные вопросы и независимые оценки.
Реакция настоящего журналиста
На инцидент обратил внимание сам Стив Розенберг, который прокомментировал ситуацию в социальной сети X. Он с иронией отметил, что не подозревал о существовании собственного двойника, однако российское телевидение, судя по всему, считает иначе.
Цитата (перевод):
"I didn't know I had a body double...Russian TV clearly thinks I do. At Vladimir Putin's press conference a reporter did a live interview with 'Steve Rosenberg' (but it wasn't me)."
— "Я не знал, что у меня есть двойник… но российское телевидение, очевидно, считает, что он есть. На пресс-конференции Владимира Путина репортер в прямом эфире взял интервью у "Стива Розенберга" (но это был не я)".
Отметим, что высказывания диктатора Владимира Путина во время так называемой "прямой линии" в очередной раз подтверждают отсутствие у российского режима реальной готовности к прекращению войны.
