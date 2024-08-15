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Россияне проводят перегруппировку и подготовку к новым штурмам на Харьковском направлении

Четверг 15 августа 2024 10:13
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Россияне проводят перегруппировку и подготовку к новым штурмам на Харьковском направлении Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Обстановка на Харьковском направлении остается сложной. Российские оккупационные войска не прекращают попыток прорвать оборону украинских войск, осуществляя интенсивные обстрелы позиций наших защитников на всех активных участках фронта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ОТГ "Харьков".

В районе населенного пункта Глубокое россияне осуществили перегруппировку личного состава 11-го танкового полка 18-й мотострелковой дивизии, провел эвакуацию раненых и готовится к новым штурмовым действиям для восстановления утраченных позиций.

В районе Липцов наблюдается перемещение групп 2-го мотострелкового батальона 7-го мотострелкового полка, что свидетельствует о проведении внутренней ротации. В этом же районе враг проводит единичные перемещения личного состава 7-го отдельного мотострелкового полка 11-го армейского корпуса для эвакуационных и логистических мероприятий. В то же время фиксируются случаи отказа солдат выполнять боевые задачи.

В районе Старицы оккупанты заменяют боевые подразделения и обустраивают оборонительные позиции, пытаясь закрепиться на местности.

В Волчанске зафиксированы единичные перемещения российских военных в центральной части города для продолжения штурмовых действий. Оккупанты также проводят воздушную разведку и наносят артиллерийские удары по позициям Сил обороны Украины.

Кроме того, в районе населенного пункта Тихое противник заменил личный состав 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады на передовых позициях.

Ситуация в Волчанске

Ранее сообщалось, что в Волчанске российские захватчики привлекли штурмовые группы 4-й дивизии, пытаясь улучшить логистическое обеспечение и установить систему связи.

Также в Волчанске продолжаются интенсивные штурмовые действия, сосредоточенные в районе многоэтажек. Оккупанты активно создают новые эвакуационные точки для своего личного состава.

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