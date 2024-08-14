Россияне в Волчанске перегруппируют силы для продолжения штурма, - ОТГ "Харьков"

В Волчанске российские оккупанты продолжают активную воздушную разведку. При этом в центральной части города противник осуществил перегруппировку штурмовых групп.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ОТГ "Харьков".

За прошедшие сутки на Харьковском направлении российские оккупанты совершили 13 попыток атаковать позиции Сил обороны Украины, но все они были успешно отбиты. Наши военные решительными действиями остановили продвижение врага вглубь территории Украины.

В районе населенного пункта Глубокое российские захватчики проводят перемещение личного состава, эвакуационные мероприятия и логистическое обеспечение. В Старице, Бугруватке и Огирцево враг проводит ротацию, накапливает личный состав на передовых позициях.

"В Волчанске оккупанты продолжают вести воздушную разведку. В центральной части города противник провел перегруппировку штурмовых групп 153-го танкового полка и 4-й добровольческой штурмовой бригады штурмовые действия в квартале многоэтажной застройки с целью продолжения штурмовых действий", - говорится в сообщении.

В районе населенного пункта Тихое зафиксирована подготовка подразделений 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады к наступлению. Противник нанес удар РСЗО по Волчанским Хуторам с территории РФ.

За прошедшие сутки враг совершил два авиаудара, использовав пять управляемых авиабомб, и нанес 37 ударов дронами-камикадзе. Позиции украинских защитников подверглись 402 обстрелам.

С начала этих суток продолжаются три боевых столкновения в районах Волчанска и Липцов. Силы обороны Украины продолжают адекватно реагировать на действия противника, уничтожая его живую силу, вооружение и технику.