РФ ударила дроном по авто "Госпитальеров" в Харьковской области: двое медиков погибли
Российская армия днем среды, 14 августа, атаковала дроном машину медицинского батальона "Госпитальеры" в поселке Белый Колодец Харьковской области.
Как сообщает РБК-Украина, об этом написал начальник следственного управления полиции в Харьковской области Сергей Болвинов вFacebook.
По его информации, российские военные ударили по автомобилю FPV-дроном.
"Погибли два медика - мужчина и женщина, которые были в автомобиле", - написал Болвинов.
Взрывом беспилотника также задело машину гражданских, которая ехала в том же направлении. Там было три человека, все они ранены.
Обновлено 19:15
Пресс-секретарь батальона "Госпитальеры" Ольга Мурка в комментарии hromadske заявила, что в результате атаки россиян погибла одна женщина-медик, еще одна была ранена.
Напомним, 29 мая во время ротации на Харьковщинепогибла журналистка и парамедикиня "Госпитальеров" Ирина "Чека" Цыбух.
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