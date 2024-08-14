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РФ ударила дроном по авто "Госпитальеров" в Харьковской области: двое медиков погибли

Среда 14 августа 2024 18:04
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РФ ударила дроном по авто "Госпитальеров" в Харьковской области: двое медиков погибли Фото: РФ ударила дроном по авто "Госпитальеров" в Харьковской области (facebook.com/Сергей Болвинов)
Автор: Наталья Кава

Российская армия днем среды, 14 августа, атаковала дроном машину медицинского батальона "Госпитальеры" в поселке Белый Колодец Харьковской области.

Как сообщает РБК-Украина, об этом написал начальник следственного управления полиции в Харьковской области Сергей Болвинов вFacebook.

По его информации, российские военные ударили по автомобилю FPV-дроном.

"Погибли два медика - мужчина и женщина, которые были в автомобиле", - написал Болвинов.

Взрывом беспилотника также задело машину гражданских, которая ехала в том же направлении. Там было три человека, все они ранены.

РФ ударила дроном по авто &quot;Госпитальеров&quot; в Харьковской области: двое медиков погибли

Обновлено 19:15

Пресс-секретарь батальона "Госпитальеры" Ольга Мурка в комментарии hromadske заявила, что в результате атаки россиян погибла одна женщина-медик, еще одна была ранена.

Напомним, 29 мая во время ротации на Харьковщинепогибла журналистка и парамедикиня "Госпитальеров" Ирина "Чека" Цыбух.

Также РБК-Украина сообщало о гибели Дениса Зеленого, который является автором самого известного фото Серебрянского леса.

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