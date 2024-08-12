РФ завела штурмовые группы в Волчанск и пытается улучшить системы связи, - ОТГ "Харьков"

На Харьковском направлении российские оккупанты продолжают интенсивные атаки на украинские позиции. В Волчанске враг задействовал штурмовые группы из 4-й дивизии российских войск, пытаясь наладить логистическое обеспечение и улучшить систему связи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ОТГ "Харьков".

В районе северо-западнее населенного пункта Тихое противник активно ведет воздушную разведку и укрепляет свои позиции инженерными средствами.

За прошедшие сутки произошло пять боевых столкновений, во время которых враг совершил 32 удара дронами-камикадзе и провел 365 обстрелов украинских позиций.

С начала этих суток продолжаются еще три боевых столкновения: два в районе Волчанска и одно северо-западнее Тихого.

Потери оккупантов за минувшие сутки составили 93 человека, как безвозвратные, так и санитарные. Кроме того, было уничтожено и повреждено 46 единиц российской военной техники, среди которых 11 артиллерийских систем, 12 автомобилей, три единицы спецтехники и 20 беспилотников.