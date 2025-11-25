RU

Общество Образование Деньги Изменения

Во время атаки на Киев погиб Вадим Тупчий - автор реквизитов для "Шоу долгоносиков"

Вадим Тупчий погиб от российского "Шахеда" (фото: facebook.com vadim.tupchy )
Автор: Василина Копытко

В результате ночного российского обстрела Киева 25 ноября погиб украинский декоратор и бутафор Вадим Тупчий. Он создавал реквизиты для популярного в 90-х "Шоу долгоносиков".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение друга Тупчия, археолога Национального заповедника "София Киевская" Тимура Бобровского в Facebook.

Вадим Тупчий погиб от российского "Шахеда"

Известно, что российский "Шахед" попал в квартиру Тупчия на Русановке. Здесь же была его мастерская, в которой декоратор хранил музыкальные инструменты и маски. На момент гибели Вадиму было 65 лет.

"Одним из тех, кто сегодняшнюю бомбардировку Киева принял на себя, был мой добрый товарищ Вадим Тупчий. Чрезвычайно творческий и талантливый, умный и ироничный, гениальный мастер... Десять дней назад мы вместе ужинали, общались и пели в теплой компании посреди очередного киевского блэкаута. И прощались, будто на мгновение... Царство Небесное моему товарищу, Божья кара его убийцам", - написал Бобровский.

Вадим Тупчий погиб в возрасте 65 лет (фото: facebook.com_vadim.tupchy)

Вадим Тупчий по образованию был актером, но работал монтажником декораций в Театре драмы и комедии.

В 21 год Вадим пошел работать на завод духовых музыкальных инструментов, а в 25 лет вместе с актером Виктором Андриенко начал играть в театре "Шарж". Для популярного "Шоу долгоносиков" Тупчий создал сотни латексных носов.

Маски Вадима Тупчия (фото: Михаил Мельниченко / "Бабель")

Атака на Киев 25 ноября

В ночь на 25 ноября РФ в очередной раз нанесла массированный ракетно-дроновой удар по Киеву и области. Российские военные применили "Шахеды", "Кинжалы", "Искандеры-К" и "Калибры".

В результате атаки вспыхнули пожары в Печерском, Днепровском и Святошинском районах, разрушены нежилые помещения, под завалами могут быть люди. На местах работают спасатели, полиция и медики.

По состоянию на сейчас, известно о 7 погибших, около 20 раненых, среди них 14-летняя девушка в Киевской области.

Из-за ударов в некоторых районах Киева фиксируются перебои со светом, водой и теплоснабжением. Энергетики уже ввели экстренные отключения, плановые графики не действуют, движение транспорта частично перекрыто.

