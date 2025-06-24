Во время атаки на Днепр взрывная волна, предварительно, задела поезд, - ГСЧС

Что предшествовало

Около 11:00 в ряде регионов был объявлен сигнал тревоги из-за угрозы баллистического удара. Почти сразу Воздушные силы сообщили о нескольких скоростных целях в направлении Днепра.

Через несколько минут после этого в городе прогремели взрывы.

Последствия атаки

В сети начала распространяться информация о том, что Россия во время удара попала в пассажирский поезд "Одесса-Днепр". В частности, появилось несколько видео и фото, на которых видно момент "прилета" и последствия обстрела.

Как рассказали РБК-Украина в пресс-службе ГСЧС, предварительно, во время атаки РФ поезд пострадал от взрывной волны.

"Во время атаки на Днепр взрывная волна, предварительно, задела поезд", - сообщили в ГСЧС.

Что говорит "Укрзализныця"

В компании также подтвердили, что во время атаки РФ в Днепре был поврежден пассажирский поезд. Однако там уточнили, что поврежден поезд №52, который курсирует по маршруту "Одесса-Запорожье".

"На место оперативно прибыли спасатели и бригады скорой помощи. Пассажиров оперативно перевели в укрытие, поскольку воздушная тревога в регионе продолжается", - сказано в сообщении.

Сейчас "Укрзализныця" готовит подменный подвижной состав по Днепру, чтобы пересадить пассажиров и доставить в Запорожье.

Реакция властей

Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук призвал не игнорировать сигнал тревоги.

"Днепр в очередной раз почувствовал, как Россия "хочет мира". Посреди белого дня нелюди несколько раз атаковали город. Никогда не игнорируйте сигнал воздушной тревоги. Особенно, когда сообщают об угрозе баллистики", - написал он.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак показал видео с последствиями удара РФ по Днепру и поврежденным пассажирским поездом.



"Поезд Одесса-Запорожье пострадал в результате российского удара баллистикой по Днепру. Гражданский поезд, обычные люди. Россияне - террористы, маскирующиеся под государство исключительно для убийств и обогащения на войне", - написал он.